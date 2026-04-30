高速道路での長距離移動は、時間を短縮できる反面、思わぬ出費が重なりやすい場面でもあります。特にサービスエリアやパーキングエリアは、食事や休憩だけでなく、つい買い物もしてしまう魅力的な場所です。実家への帰省などで頻繁に利用する場合、「途中の出費」は無視できない存在になっていきます。 本記事では、高速道路利用時の出費の考え方や、無理なく節約するためのポイントについてわかりやすく解説し