ガソリンは「満タンまで給油するべきか、それともこまめに給油するべきか」。日常的に車を使う人ほど、一度は悩んだことがあるのではないでしょうか。節約につながるのか、燃費に違いはあるのか、さらには使い勝手や安心感まで気になるポイントはさまざまです。 実は、給油の仕方そのものよりも大切なのは、ちょっとした考え方とタイミング。この記事では、それぞれの違いやメリット・デメリットを分かりやすく解説し、自分