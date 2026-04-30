就職活動が本格化する春は、スーツの購入や交通費、証明写真など何かと出費が増える時期です。説明会や面接での移動が増え、「気付けばお金が減っている……」と感じる方も多いのではないでしょうか。 そんな中で見直したいのが、毎月必ずかかる通信費です。スマホ代は一度見直せば、毎月の負担を継続的に減らせるため、就活中の支出管理にも役立ちます。今回は、「無駄なく使える」と話題の格安SIM「y.u mobile（ワ