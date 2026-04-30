結婚や育児は人の性格にどう影響するのか。早稲田大学の小塩真司教授は「既婚者や親になると、人として成熟するというイメージがあるかもしれないが、実際にはもっと複雑な変化が起きる」という――。※本稿は、小塩真司『性格は変えられるのか いまの自分を好きになれない人へ』（ワニブックス【PLUS】新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／seven※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／seven■結婚すると性格