親名義の土地が使われないまま放置されている場合、相続してから考えればいいと思う方も多いのではないでしょうか。しかし、土地は持っているだけでも固定資産税がかかり、将来的な負担につながることがあります。また、相続が発生してからでは手続きや話し合いが複雑になるケースも少なくありません。 本記事では、親が元気なうちに土地の活用方針を決めておくメリットや、今から考えておきたいポイントについて解説