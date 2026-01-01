伝説のパロディ・ホラーシリーズ最新作『最終絶叫計画 令和！』が、2026年6月26日（金）より日本公開されることが決定した。あわせて本予告映像、本ビジュアル、場面写真も一挙解禁された。2000年に世界中を爆笑と困惑の渦に巻き込んだ『最終絶叫計画』が、まさかの令和に復活だ。 『最終絶叫計画』は、『スクリーム』をはじめとするホラー映画を片っ端からネタにしながら、ブラックジョークと下