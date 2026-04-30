今注目すべき投資商品は何か。FPの伊藤亮太氏は「実家や祖父母宅に1枚はありそうな、売ったら丸儲けできる貨幣がある。帰省時に探してみてはどうか」という――。写真＝iStock.com／mapo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mapo■実家にあったら即確保したい貨幣今注目すべき日本の貨幣があるのをご存じでしょうか。実はこれらの貨幣はじわじわと価格が上昇してきており、状態次第では額面価格の100倍どころか780倍や1000倍