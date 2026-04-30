ボートレースからつの「ＢＯＡＴＲＡＣＥ振興会会長賞ＧＷ唐津特選」が１日に幕を開ける。ＧＷの地元シリーズでデビュー戦を迎えるのが１３８期の知念伶奈（２０＝佐賀）と山浦槙（１９＝佐賀）だ。知念が「まずは無事故完走。明るく元気に頑張りたい」と話せば、山浦も「無事故完走が目標。元気に頑張ります」と意気込みを語った。山浦が７Ｒ、知念は８Ｒがデビュー戦。強敵に立ち向かっていく女子２人の奮闘に温かい視線