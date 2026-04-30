ボートレースからつの「ＢＯＡＴＲＡＣＥ振興会会長賞ＧＷ唐津特選」が１日に幕を開ける。常住蓮（２５＝佐賀）は、地元佐賀支部の豪華な面々が顔を揃えたなかでも、注目の一人。前検から「足はまあまあ。普通よりは上のレベルにいると思う。起こしとか、直線で乗っている感じをしっかりさせたい」と課題は残すものの、直線系には手応え。末永和也と定松勇樹が口を揃えて「常住選手が良さそう」と太鼓判を押す。３月に蒲郡で