G-DRAGONが、また“ボタン”を押した。相手はaespaのカリナ。たったひとつの「いいね」が、すぐさまニュースになった。【画像】G-DRAGON、熱愛説ジェニーに「いいね」カリナは4月27日、自身のインスタグラムに2ndフルアルバム『LEMONADE』のトレーラービハインドカットを公開した。白を基調とした全身スーツ姿の写真で、カリナらしいビジュアルが注目を集めるなか、その投稿にG-DRAGONが「いいね」を押したことが話題になった。こ