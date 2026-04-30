SUPER JUNIORのヒチョルが、健康上の理由によりJTBCのバラエティ番組『知ってるお兄さん』から当面の間、離れることになった。4月30日、JTBCは「ヒチョルが健康上の問題で休養期間を設ける。降板ではなく、コンディションが回復次第、再び合流する予定だ」と明らかにした。ヒチョルは来る5月2日の放送を最後に、当面の間番組を離れる見通しだ。【話題】ヒチョル、交通事故の後遺症を告白ヒチョルは2015年の放送開始から番組を支え