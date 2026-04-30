【モデルプレス＝2026/04/30】Snow Manの深澤辰哉が1月4日、フジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜あさ9時〜）に生出演。メンバーの目黒蓮について語る場面があった。【写真】目黒蓮、カナダから一時帰国後初のイベント登壇◆深澤辰哉、目黒蓮とは「まだ会えていない」Disney+（ディズニープラス）にて配信されるFXのドラマシリーズ「SHOGUN 将軍」シーズン2撮影のため、一時的にグループ活動を休止し、1月からカナダに渡ってい