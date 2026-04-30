【女子旅プレス＝2026/04/30】パリの老舗パティスリー・ラデュレの新コンセプト店「カフェ・ラデュレ」が、2026年7月9日（木）、名古屋ラシックに日本初上陸。伝統の味をより身近に、現代のライフスタイルに寄り添うスタイルで提案。象徴的なパティスリーを再現したラテや限定スイーツ、サンドイッチなどを取り揃える。【写真】カフェ・ラデュレ提供メニュー◆「カフェ・ラデュレ」とは？1862年に創業し、パリのサロン・ド・テの歴