白毛馬ジャジャミン（牝３歳、栗東・寺島良厩舎、父ゴールドシップ）が、５月９日の京都４Ｒ・３歳未勝利（芝２０００メートル、牝馬限定）でデビューする。鞍上は今村聖奈騎手が務める。４月３０日の１週前追い切りでは、栗東・ＣＷコースで６ハロン８１秒４―１２秒２をマーク。レディトゥフライト（３歳未勝利）を２馬身半追走して首差先着した。寺島調教師は「姉（ゴージャス）とはタイプが違って、走り方も大きいので、芝