◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）馬トクの東西トレセン担当記者が馬券的中のヒントをリレー形式で紹介する企画「Ｇ１トク捜リレー」は、枠順が確定した４月３０日、坂本達洋記者が担当。過去の取材を振り返りつつ、内め４番枠に決まったアクアヴァーナルに注目した。天皇賞・春の枠順とにらめっこをしながら、ふと思い出した馬がいる。それは１８年のステイヤーズＳを制して、翌年の