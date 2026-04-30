リンクをコピーする

【THE KING OF FIGHTERS XIV 不知火舞 1/6 可動フィギュア 通常版】 2027年4月発売予定 価格：29,480円 【THE KING OF FIGHTERS XIV 不知火舞 1/6 可動フィギュア EX版】 2027年4月発売予定 価格：34,100円 TriEagles Studioは可動フィギュア「THE KING OF FIGHTERS XIV 不知火舞 1/6 可動フィギュア」を2027年4月に販売する。価格は通常