国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」ノミネート作品 主要6部⾨（C）CEIPA／MUSIC AWARDS JAPAN2026 国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」のノミネート作品が30日、発表された。今年6月13日に TOYOTA ARENA TOKYO および SGCホール有明で開催される授賞式で発表されるノミネート作品/アーティストとなる作品/アーティストを63部門で決定した。主要部門を表彰する Grand Ceremony はNHKで