歌手の五木ひろしが３０日、大阪市内で、現在の芸名となって「よこはま・たそがれ」で再デビューしてからの５５周年と、新曲「千年の懸想文（けそうぶみ）」のＰＲのため取材に応じ、“世界のナベサダ”ことジャズサックス奏者の渡辺貞夫氏に負けず、９０歳を過ぎても歌い続けると誓った。２９日に週刊誌をめくっていると、今年２月に９３歳になったナベサダさんの記事が目に留まったという。「（来年）９４歳でサックスを吹か