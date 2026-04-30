リニア工事を巡り、大井川流域の10市町と静岡市が、JR東海の環境保全措置について了承しました。一方で、静岡県内を訪れた川勝前知事が、「対話は終わっていない」などとリニア問題に言及しました。29日、静岡県庁で開かれた会議では、県の専門部会で議論された水資源・生物多様性などの「対話内容」についてJR東海側から報告があり、参加した市長・町長らが了承しました。また、静岡工区着工後のモニタリング体制についても説明が