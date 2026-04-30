2025年10月、高知県宿毛市の社会福祉法人の銀行口座から現金16万円あまりを着服したとして、高知地検は4月30日までに40代の会社員の女を業務上横領の罪で起訴しました。業務上横領の罪で起訴されたのは、幡多郡大月町の会社員・岡粼由香里被告(44歳)です。起訴内容によりますと、岡粼被告は2025年10月10日、当時勤めていた宿毛市の社会福祉法人の銀行口座からインターネットバンキングを利用して他の口座に送金