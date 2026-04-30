４月4日から浜松市美術館で開催されている東海エリア初開催の「足立美術館展」で30日、入館者1万人を達成しました。入館者1万人目となったのは、熱海市の櫻井恭子さんと浜松市の櫻井美里さん母娘です。30日は、浜松市美術館の芹澤俊一館長から2人に、展示会の図録と記念品が贈られました。（1万人目の入館者櫻井 恭子さん）「行きたいと思っていた。足立美術館の展示がこちらで開催されるということで楽しみに来ました」（1万人