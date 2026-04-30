俳優の柳沢慎吾（64）が30日、東京・角川シネマ有楽町で行われた映画「セーラー服と機関銃」（1981年公開）の4Kデジタル修復版の先行上映会で舞台あいさつした。薬師丸ひろ子（61）演じる主人公・星泉の同級生役として同作に出演していた柳沢。薬師丸が機関銃を撃ち「カ・イ・カ・ン」とつぶやく名シーンを回想し「グラスがあまりにも飛び散ったんだよね。破片で頬を切っちゃて。それでも芝居を止めなかったんだよね。（当時）