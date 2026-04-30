29日、広島・三原市にある会社敷地内の土の中から男性の遺体が見つかった事件で、警察が、東広島市で起きた殺人事件との関連を調べるため、4月上旬から現場周辺での捜査を進めていたことが分かりました。三原市沼田の会社敷地内で29日、土の中から男性の遺体が見つかりました。遺体は腐敗が進み、死後一定期間が経過しているとみられています。2026年2月に東広島市の住宅で住人の川本健一さんが殺害された事件を捜査する過程で、証