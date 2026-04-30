落語家の笑福亭鶴瓶（74）が、29日深夜放送のBSテレ東「素っ頓狂な夜」（水曜深夜0・30）に出演し、長距離移動やその過ごし方について語った。鶴瓶は東京と関西を行き来する際、飛行機での移動が多いという。対照的に、俳優で作家のリリー・フランキーは、福岡帰省の際も新幹線移動が多いと説明。鶴瓶は「いや〜、あんなん、何してんの？何時間かかるの？」と矢継ぎ早に尋ねた。せっかちな鶴瓶は、「飛んでいる時間が…シュ