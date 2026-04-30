【ワシントン＝阿部真司】米国のヘグセス国防長官は２９日に開かれた下院軍事委員会の公聴会で対イラン軍事作戦を巡り、「泥沼」と形容した野党・民主党議員に激しく反論した。民主党のジョン・ガラメンディ氏は、トランプ大統領が米国を「泥沼」に引きずり込んでいると主張し、「政治、経済的に大惨事だ」と批判した。これに対しヘグセス氏は「我々の世代は何年も曖昧な目的でイラクやアフガニスタンという泥沼で任務につい