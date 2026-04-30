WTT（World Table Tennis)の公式Xが30日、卓球の松島輝空選手の誕生日を祝う動画を公開しました。29日に19歳の誕生日を迎えた松島選手。動画では、現在ITTF世界卓球選手権ファイナルズに出場している日本選手陣がサプライズでケーキを持って松島選手をお祝いしました。松島選手は照れくさそうに喜び、「金メダル取れるように頑張ります。19歳は今年の一年よりもいい一年になるように頑張ります」と意気込みました。