広島県三原市沼田の会社の敷地で２９日に地中から男性の遺体が見つかった事件で、県警は３０日、遺体の身元が同市宮沖の自営業男性（２９）と判明したと発表した。県警によると、２月に同県東広島市のリフォーム会社経営の男性（４９）が刺殺された事件の関係先として敷地を調べたところ、地中から遺体を見つけたという。