1ドル=160円台後半まで円安が進むなか、片山財務大臣は先ほど、「いよいよ断固たる措置を取るタイミングが近づいている」と為替介入を示唆して市場を強くけん制しました。また、三村財務官も「最後の退避勧告だ」としています。片山さつき 財務大臣「私からはかねてより断固たる措置に言及をしてきたところですが、いよいよかねてから申し上げてきた断固たる措置を取るタイミングが近づいていると思っております」きょう、一
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