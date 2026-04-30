歌手の中島健人（32）が30日、都内で「MUSIC AWARD JAPAN 2026」ノミネート作品発表会に登壇した。“アジア版グラミー賞”を掲げる同アワードは昨年新設された国内最大規模の国際音楽賞。6月13日に東京・TOYOTA AREANA TOKYOで授賞式が行われる。最優秀楽曲賞には、HANA「Blue Jeans」、米津玄師「IRIS OUT」、サカナクション「怪獣」、アイナ・ジ・エンド「革命道中−On the way」、M！LK「好きすぎて滅！」の5作品がノミネート。