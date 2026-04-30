「妊娠か将棋か」。日本将棋連盟の検討委員会が新たな制度案を最終報告です。 4月30日、東京都内で日本将棋連盟の検討委員会が会見を開き、女流棋士が妊娠・出産した際の対局規定に関する新たな制度案を発表しました。 （福間香奈女流五冠去年12月）「将棋界の未来に強い不安があります」 事の発端となったのは、女流棋士の第一人者である福間香奈女流五冠の訴えでした。 日本将棋連盟が去年4月に施行した「産前6