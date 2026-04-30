桜花賞5着アランカール（牝3＝斎藤崇）は引き続き武豊とのコンビでオークス（5月24日、東京）へ向かう。30日、キャロットクラブが発表。この日栗東トレセンに帰厩した。母シンハライトは16年のオークス馬。前走から800メートルの距離延長で、良血が巻き返しへ。鞍上の武豊は93年ベガ、95年ダンスパートナー、96年エアグルーヴ以来となる30年ぶりのオークス制覇を狙う。