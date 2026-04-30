2027年度から始まる公立小中高校などの教員採用試験の共通実施で、文部科学省は30日、参加を予定する自治体を公表した。今年4月時点で37道府県と13政令指定都市、独自採用を行う大阪府豊能地区の計51自治体で、東京や周辺の埼玉、千葉、神奈川などは参加を見送る。初年度の参加は、採用試験を実施する68自治体の4分の3に上った。参加を見送る自治体は関東や中国地方に多い。関東では、独自試験を貫く東京都と日程を合わせて受