【フランクフルト共同】ドイツ自動車大手フォルクスワーゲン（VW）が30日発表した2026年1〜3月期決算は、純利益が前年同期比29.5％減の12億9千万ユーロ（約2400億円）だった。競争が激化する中国市場での販売苦戦や、トランプ米政権による関税強化が打撃となった。米国で需要が低迷する電気自動車（EV）の生産終了に伴い、5億ユーロの費用を計上したことも響いた。VWは収益力を高めるため、一段とコスト削減を進める方針だ。