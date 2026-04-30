環境省は30日、2024年度の温室効果ガス排出削減量が政府目標に届かなかったことを受け、既存の地球温暖化対策のうち9項目を重点的に点検し、強化する方針を示した。家庭の省エネルギー化や発光ダイオード（LED）照明の普及、フロン対策などを通じて削減量の増加を目指す。同日の専門家会合で同省は「24年度断面では、目標の目安に達していない」と説明。エネルギー起源では産業部門以外の運輸部門や家庭部門、発電部門などで進