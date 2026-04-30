G大阪は30日、DFフィリップ・マックス（32）との契約を解除したことを発表した。3月12日に加入したばかりでわずか1カ月半での電撃退団となった。ドイツ出身で、3試合の代表戦出場歴もある左利きの経験豊富なサイドバック。もともと「明治安田J1百年構想リーグ」限定の契約だったが、股関節痛のため、早期の契約解除となった。G大阪での公式戦出場は果たせず、クラブを通して「本日をもって、ガンバ大阪を離れることになりまし