◇プロ野球 セ・リーグ 巨人ー広島(30日、東京ドーム)中12日で先発マウンドにあがっている巨人・ウィットリー投手。初回から2つの三振を奪うなど、三者凡退の立ち上がりとしました。前回登板となる17日のヤクルト戦では、7回を投げ被安打2、無失点の好投で来日初勝利をあげたウィットリー投手。その後は外国人登録枠の兼ね合いもあり一度抹消となり、この日が13日ぶりのマウンドとなっています。先頭の広島・大盛穂選手に対しては2