「MUSIC AWARD JAPAN 2026」ノミネート作品発表会が30日、都内で開催された。“アジア版グラミー賞”を掲げる同アワードは昨年新設された国内最大規模の国際音楽賞。6月13日に東京・TOYOTA AREANA TOKYOで授賞式が行われる。◆主要6部門＜最優秀楽曲賞＞HANA「Blue Jeans」、米津玄師「IRIS OUT」、サカナクション「怪獣」、アイナ・ジ・エンド「革命道中−On The Way」、M！LK「好きすぎて滅！」＜最優秀アーティスト賞＞Fujii Ka