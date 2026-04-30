【モデルプレス＝2026/04/30】4ピースバンド・King Gnuが2026年2月から開催しているツアー「King Gnu CEN+RAL Tour 2026」がLeminoプレミアムで生配信される。【写真】King Gnu井口、結婚発表後初の公の場で笑顔◆King Gnuファイナル公演Leminoプレミアムで生配信2026年2月の仙台公演を皮切りに、King Gnu史上最多都市・最多公演数を巡る「King Gnu CEN+RAL Tour 2026」。2026年5月下旬から6月にかけてのバンコク、香港、台北、ソ