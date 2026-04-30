徳島県は2026年4月28日、適正な契約や支払いの手続きを行わずに業務を外部団体に委託し、これを免れるために、かかった費用約1400万円を自費で支払っていたとして、40代の職員を懲戒免職処分にした。県はこの1400万円について、本人から請求があれば返済を検討するものの、「お支払いすることは難しいと思う」としている。なぜ、1400万円の自費での支払いは確認できたにもかかわらず、返済は難しいのか。県に詳しい理由を聞いた。1