2022年に就航した「あおい」 Park KSBアプリに寄せられた疑問をもとにお伝えする「みんなのハテナ」。今回のテーマはフェリーです。「フェリーの楽しみ方は？」「船酔いしない方法は？」などの疑問を高松から神戸に向かうフェリーの中で教えてもらいました。 香川県と本州を繋ぐジャンボフェリーは神戸・小豆島・高松を結ぶ唯一のフェリー航路を運航しています。その歴史は50年以上