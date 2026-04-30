ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16:00〜16:55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。 4月26日（日）の放送では、「気分があがりまくる！『ジャーンはじまり』ソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。※写真はイメージです＜今週のTOP10