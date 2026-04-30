中東情勢悪化による石油由来製品の供給不安や、流通の目詰まりの影響はあらゆる分野に広がっています。自動車整備工場では、エンジンオイル交換などの新たな注文を断る事態となっています。 福岡県田川市にある自動車の販売や点検整備を行う会社を訪ねると。交換作業が行われていたのは、エンジンオイルです。エンジンオイルとは、エンジン内部をスムーズに動かす潤滑油の役割などを持つ「クルマの血液」とも言われます