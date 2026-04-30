日本時間１８時００分にユーロ圏実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）、消費者物価指数（HICP・概算値速報）（4月）、雇用統計（3月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）18:00 予想0.2%前回0.2%（前期比) 予想0.9%前回1.2%（前年比) 消費者物価指数（HICP・概算値速報）（4月）18:00 予想0.9%前回1.3%（前月比) 予想2.9%前回