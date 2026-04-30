ドル円さらに下落、三村財務官が最後の退避勧告と発言＝ロンドン為替 ドル円がさらに下落、安値を159.61レベルに更新している。 ※三村財務官 （午後５時30分過ぎ） 非常に投機的な動き高まっている いよいよ断固たる措置を取る時が近づいている 最後の退避勧告だ われわれの照準は全方位、何も変わっていない 上記の発言に再び円買い反応が広がっている。ドル円とともにユーロ円は186.59レベル、ポンド円