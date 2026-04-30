消費者物価指数（HICP・概算値速報）（4月）18:00 結果1.0% 予想0.9%前回1.3%（前月比) 結果3.0% 予想2.9%前回2.6%（前年比) 結果2.2% 予想2.2%前回2.3%（コア・前年比)