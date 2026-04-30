大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2026年4月29日(日本時間30日) ロサンゼルス・ドジャース対マイアミ・マーリンズ＠ドジャー・スタジアム＞ ドジャースの大谷翔平投手(31)が、本拠地で行われたマーリンズ戦に「1番・DH」で先発出場。2打数・無安打・3四球・1盗塁で、チームは連敗を喫した。 大谷は打者として110打数30安打・打率.273・6本塁打・13打点・4盗塁。投手としては5試合2勝1敗・