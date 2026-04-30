◆ファーム交流戦西武３Ｘ―２広島（３０日・カーミニーク）西武の新外国人右腕・ワイナンス投手が３０日、ファーム交流戦・広島戦（カーミニーク）に先発登板した。５回２／３を２安打１０奪三振２失点と好投。「ストレートのコマンドがしっかりできたし、右バッターに対してシンカーが決まったのでそれがすごく良かった。スライダーもおおむね、いい感じに投げられたけど、何球か思い通りに投げられなかったのでそこだけ反