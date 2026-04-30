最大12連休となる2026年のゴールデンウィーク。ガソリン高騰や物価高の影響などから、自宅で過ごしたり、遠出しないという人が多いようですが…。実際に大手旅行サイトでも国内旅行が人気を集めているようで…。（楽天トラベル宮 岸さん）「日並びがいいという背景から前年同期比で10％予約数が伸びている」NA)中ででも特に人気を集めている旅行スタイルが…（楽天トラベル宮 岸さん）「宿泊施設内の飲食などの充