◆男子プロゴルフツアー中日クラウンズ第１日（３０日、愛知・名古屋ＧＣ和合Ｃ＝６５５７ヤード、パー７０）今季は米下部ツアーを主戦場にしている石川遼（カシオ）が、国内初参戦。３バーディー、３ボギーのイーブンパー７０で回り、トップと８打差の４９位で初日を終えた。「絶好調ではなかったけど、こういう日にイーブンパーで回れた。少ないチャンスをものにできたり、３パットがなかったり、ボギーを打ちそうなところ