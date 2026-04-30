日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）は４月３０日、都内で理事会を開き、２０２５年度ＪＯＣスポーツ賞を決め、最優秀賞にフィギュアスケートで２月のミラノ・コルティナ五輪ペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）を選出したと発表した。優秀賞には、同五輪スノーボード・ハーフパイプ（ＨＰ）男子で金メダルを獲得した戸塚優斗（ヨネックス）、同・ビッグエア（ＢＡ）で日本女子初の